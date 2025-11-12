Марченко набирал очки в каждом из девяти последних матчей

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился результативной серией: в девяти последних матчах подряд он набирал очки.

Всего на счету 25-летнего россиянина в этой серии 3 гола и 8 результативных передач.

В сезоне-2025/26 Марченко в 16 матчах набрал 18 (8+10) очков.