Хуснутдинов забросил третью шайбу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов забросил шайбу в ворота «Монреаля» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

23-летний россиянин на 9-й минуте сделал счет 1:0 в пользу своей команды.

В сезоне-2025/26 Хуснутдинов в 15 матчах набрал 6 (3+3) очков.