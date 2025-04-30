Хайруллин: «Уверен, дальше Демидов будет играть еще лучше в НХЛ»

Нападающий СКА Марат Хайруллин оценил игру бывшего одноклубника Ивана Демидова за «Монреаль» в первом раунде плей-офф НХЛ против «Вашингтона».

«Смотрел хайлайты матчей. Ваня молодец, сделал две голевые передачи в последней игре и в целом играет хорошо. В принципе все, что он умеет, он и делает. Уверен, дальше Ваня будет играть еще лучше. Ему персонально желаю удачи. Главное, чтобы обходился без травм», — цитируют «Известия» Хайруллина.

19-летний россиянин сделал 2 голевые передачи в 4 матчах Кубка Стэнли-2025.