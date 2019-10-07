Манта — автор первого покера в сезоне-2019/20
05:10
«Детройт» обыграл «Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Главным героем встречи стал форвард хозяев Энтони Манта, оформивший покер. В первой игре сезона он набрал 3 (1+2) очка. С 7 очками 25-летний канадец занимает второе место в бомбардирской гонке.
Накануне хет-триками отметились Мика Зибанежад («Рейнджерс») и Майк Хоффман («Флорида»).
НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...