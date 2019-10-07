«Детройт» обыграл «Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Главным героем встречи стал форвард хозяев Энтони Манта, оформивший покер. В первой игре сезона он набрал 3 (1+2) очка. С 7 очками 25-летний канадец занимает второе место в бомбардирской гонке.

Накануне хет-триками отметились Мика Зибанежад («Рейнджерс») и Майк Хоффман («Флорида»).

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