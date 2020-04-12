«Мама расстроилась, что не пробился в НХЛ». Форвард «Ванкувера» рассказал о контракте с ЦСКА

Нападающий Николай Голдобин, выступавший в Северной Америке в системах «Сан-Хосе» и «Ванкувера», рассказал о двухлетнем контракте с ЦСКА, который подписал накануне

— Довольны новым контрактом?

— Нормальный. Но всегда можно сделать лучше.

— При подписании вам гарантировали место в ТОП-3 или ТОП-6 форвардов?

— Мы обговаривали все детали. Но сейчас я не хочу раскрывать все карты.

— Договорились на ваших условиях?

— Не только на моих. Но предложение было очень хорошим и уважающим, потому я и согласился.

— Несмотря на то, что многие уедут — состав армейцев все равно будет сильным.

— Да. ЦСКА уже много лет в ТОП-3 клубов КХЛ. В прошлом сезоне они стали чемпионами, и я ожидаю таких же успехов от следующего года. Надеюсь, впервые в своей жизни сыграть в плей-офф.

— С кем из ЦСКА у вас самые близкие отношения?

— Само собой, с Толчинским и с Маминым. Неплохо общаемся со Слепышевым, так как играли вместе в НХЛ. В целом, я почти всех там знаю, кроме молодых ребят.

— Какие у вас ожидания от тренера, от команды?

— Тренера я вообще не знаю. Надеюсь, он поймет меня, как хоккеиста, а я его пойму, как тренера. И также надеюсь, что меня примут в команде с любовью, мы будем вместе играть и выигрывать. Постараюсь не разочаровать болельщиков.

— Мама должна быть на седьмом небе от счастья, что сын теперь будет рядом.

— Она, напротив, расстроилась, зная, какая у меня была мечта. Но еще не поздно. Зато мои близкие и друзья теперь все смогут приходить, болеть за меня. Правда, пока не знаю, где я возьму столько билетов (смеется). Надеюсь, сезон скоро начнется, и мы проведем его хорошо. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Николая Голдобина — здесь.