Мама Овечкина поздравила его с 1000-м голом в НХЛ

Мать нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина рассказала, что поздравила сына с забитым им 1000-м голом в НХЛ.

22 марта капитан «Вашингтона» в матче с «Колорадо» (2:3 ОТ) забросил 1000-ю шайбу в регулярных чемпионатах и плей-офф, став вторым после Уэйна Гретцки игроком в истории лиги, достигшим этой отметки.

«Конечно же, я позвонила, поздравила его с 1000-й шайбой, мы поговорили, вместе порадовались этому», — приводит слова Овечкиной ТАСС.

Она призналась, что ни секунды не сомневалась в том, что хоккеист достигнет этой высоты.

«Я думаю, все очень рады за Саньку, за наш хоккей, что именно наш русский парень добился такого результата. А я рада вдвойне, потому что это мой сын. Я очень счастлива и я знала, что это обязательно случится. И даже скажу вам больше, что никто и никогда не побьет достижение моего сына», — заявила Овечкина.

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