«Мама на сутки закрывала ее в туалете». Русский хоккеист Зайцев рассказал о семье своей бывшей жены

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев опубликовал в своем Instagram пост, в котором в числе прочего рассказал о семье своей бывшей жены Маргариты Готовцевой.

— Я до конца хотел сохранить свою семью, но, к сожалению, для Маргариты понятие семьи — чуждо! — написал Зайцев. — Как мне кажется, из того, что я видел и из того, что рассказывала Рита, семья — это не про Готовцевых. Мама в наказание закрывала дочку на сутки в туалете, могла поднять на нее руку, писала в полицию на дочь заявления и сделала все, со слов Риты, чтобы она ненавидела свою маму и младшую сестру. И мне было очень странно прочитать рассуждения Готовцевой о моей семье.

В декабре прошлого года суд по делу опеки над детьми хоккеиста принял решение назначить опекуном мать. Сам Зайцев завил, что не согласен с решением суда и подаст апелляцию.