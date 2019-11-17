НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Мама мне всегда говорила: улыбнись и сделай счастливое лицо». Улыбка дня от несчастного болельщика

21:15
Теги:

Трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Торонто» зафиксировала забавный эпизод на трибунах. «Пингвинз» выиграли встречу со счетом 6:1, что явно не порадовало поклонников «Мэйпл Ливз». Однако один из них смог выдавить из себя улыбку для селфи с приятельницей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир