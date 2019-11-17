«Мама мне всегда говорила: улыбнись и сделай счастливое лицо». Улыбка дня от несчастного болельщика

Трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Торонто» зафиксировала забавный эпизод на трибунах. «Пингвинз» выиграли встречу со счетом 6:1, что явно не порадовало поклонников «Мэйпл Ливз». Однако один из них смог выдавить из себя улыбку для селфи с приятельницей.

Tough scene out here ? pic.twitter.com/N5E3Nj8sLK — ESPN (@espn) November 17, 2019