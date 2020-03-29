Мама Ковальчука: «У Ильи есть желание вернуться в «Монреаль»

Мама нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука Любовь поделилась мнением о сезоне. По ее словам, форвард может вернуться в «Монреаль» на следующий год.

— Я знала о ситуации, которая складывалась вокруг моего сына, немного больше, чем те, кто писал. Да, всякое бывает, — приводят слова Ковальчук «Аргументы и факты в Твери». - Так получилось, что Илье не подошёл клуб, возникли проблемы. Конечно, сын делился своими мыслями, расстраивался. Ему было неприятно и психологически непросто, но он всегда говорил, что все наладится. Когда он перешел зимой в «Монреаль Канадиенс», игра сразу стала другой.

Илью хорошо принял новый клуб, ему морально стало легко. Понравились команда, город. Но так сложилось, что «Монреаль» не попадал в плей-офф и не мог больше в этом сезоне претендовать на Кубок Стэнли. А это, к слову, единственная награда, которой нет у Ильи. Поэтому зимой он ещё раз сменил клуб: перешел в «Вашингтон» до конца сезона, чтобы побороться за заветный трофей. Но, насколько я знаю, есть желание вернуться в «Монреаль» на следующий год. Если, конечно, позволят обстоятельства, которые, как показывает жизнь, иногда оказываются сильнее нас.