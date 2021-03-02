Малкину нравится насыщенный график игр

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин признался, что ему нравится плотный график матчей в НХЛ в текущем сезоне.

«Мне нравится насыщенный график игр, — цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ 1 марта. — Все говорят об усталости, но я ее не ощущаю. Нам не так часто приходится играть два дня подряд, мы меньше путешествуем, так что это, наоборот, шанс быстрее нащупать свою игру».

Ближайшие три матча «Питтсбург» проведет против «Филадельфии».

«У нас сложный дивизион, где каждая игра — как матч плей-офф, — отметил россиянин. — Отдавать лишние очки никому не хочется. Тем более — «Филадельфии».

34-летний Евгений Малкин в текущем сезоне провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 12 (4+8) очков.