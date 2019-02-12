"Малкина спровоцировали". Мнение Вайсфельда по матч-штрафу россиянина

Известный хоккейный судья и функционер Леонид Вайсфельд в разговоре с корреспондентом "СЭ" поделился мнением относительно нарушения нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина во время матча с "Филадельфией". Россиянин ударил форварда "Флайерс" Микаэля Раффля и получил матч-штраф. Эпизод будет дополнительно рассмотрен Департаментом безопасности НХЛ.

– Этот момент как под копирку Чайковски – Тимкин в матче "Динамо" – "Магнитка", – заявил Вайсфельд. – Там же началось с того, что соперник бьет рукой Малкину в затылок. На этом все должно было закончиться – это две минуты. Удаления не дали, Малкин отмахнулся.

– При более пристальном разборе в НХЛ могут реабилитировать лидера "Питтсбурга"?

– Не знаю, какие соображения будут у комиссии. Австриец однозначно спровоцировал Малкина. (Евгений Белоусов)