Малкин заявил, что всегда думает о Кубках Стэнли

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился ожиданиями от рестарта сезона. Предварительный раунд плей-офф стартует 1 августа. «Пингвины» в серии до трех побед встретятся с «Монреалем».

— Все мои мысли и стремления направлены на победу, — приводит слова Малкина российская версия официального сайта НХЛ. — Конечно, я всегда думаю о Кубках. Я рад вернуться на лед. Это моя работа. Я занимаюсь этим всю свою жизнь... Мы любим игру. Я всегда хочу помогать команде побеждать. Сейчас крайне сфокусирован на задаче.

В этом году мы немного играли вместе с Растом и Зукером. Но я надеюсь, что сыгранность придет со временем. Мы стараемся говорить друг с другом, и я думаю, что все будет хорошо, если мы будем играть правильно. С правильной игрой мы наверняка будем создавать опасность.