Малкин заявил, что его колено стало на 200% сильнее после операции
21:59
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о состоянии здоровья после операции.
«Я хочу играть, возможно, еще 3-4 года, и я не хочу каждую игру беспокоиться о своем колене... Теперь оно стало на 200% сильнее», — приводит слова журналистка Мишель Крекиоло в Twitter.
Малкин перенес операцию на правом колене в июне 2021 года. Восстановление должно было занять не менее полугода. Малкин уже приступил к тренировкам с командой.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/PensInsideScoop/status/1476251149648945156?s=20
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