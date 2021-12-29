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Малкин заявил, что его колено стало на 200% сильнее после операции

21:59
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о состоянии здоровья после операции.

«Я хочу играть, возможно, еще 3-4 года, и я не хочу каждую игру беспокоиться о своем колене... Теперь оно стало на 200% сильнее», — приводит слова журналистка Мишель Крекиоло в Twitter.

Малкин перенес операцию на правом колене в июне 2021 года. Восстановление должно было занять не менее полугода. Малкин уже приступил к тренировкам с командой.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/PensInsideScoop/status/1476251149648945156?s=20

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Анна Горшкова все материалы автора
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