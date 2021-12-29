Малкин заявил, что его колено стало на 200% сильнее после операции

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о состоянии здоровья после операции.

«Я хочу играть, возможно, еще 3-4 года, и я не хочу каждую игру беспокоиться о своем колене... Теперь оно стало на 200% сильнее», — приводит слова журналистка Мишель Крекиоло в Twitter.

Малкин перенес операцию на правом колене в июне 2021 года. Восстановление должно было занять не менее полугода. Малкин уже приступил к тренировкам с командой.