Малкин завершил сезон с 83 очками. Последний раз форвард столько набирал в сезоне-2017/18

«Питтсбург» завершил выступление в регулярном чемпионате НХЛ.

Команда заняла девятое место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф. Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин набрал 83 (27+56) очка в 82 матчах — последний раз 36-летний россиянин набирал столько очков в сезоне-2017/18 (98 очков).

«Питтсбург» не вышел в плей-офф впервые с 2006 года.