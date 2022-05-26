Малкин занял 10-е место в списке потенциальных свободных агентов по версии Sportsnet

Телеканал Sportsnet составил рейтинг хоккеистов, которые могут стать неограниченно свободными агентами. Десятое место в этом списке занял российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

Возглавляет рейтинг нападающий «Калгари» Джонни Годро, вторым идет Крис Летанг («Питтсбург»), а замыкает тройку Филип Форсберг («Нэшвилл»). Также в список попали Назем Кадри («Колорадо»), Джон Клингберг («Даллас»), Патрис Бержерон («Бостон»), Эвандер Кэйн («Эдмонтон»), Эндрю Копп («Рейнджерс»), Дарси Кюмпер («Колорадо»), Джек Кэмпбелл («Торонто») и Клод Жиру («Флорида»).

Напомним, рынок свободных агентов откроется 13 июля. До тех пор все игроки могут переподписать контракты со своими клубами.