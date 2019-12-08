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Малкин забросил восьмую шайбу в сезоне. Видео

04:31
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«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Питтсбург» (1:3, середина второго периода). На 31-й минуте отличился российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин. Он забил восьмой гол в сезоне. Также в этой встрече он отметился двумя результативными передачами. Всего на его счету 26 (8+18) очков в 19 играх.

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