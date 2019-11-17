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Малкин забросил третью шайбу в сезоне. Видео

03:49
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Торонто» (2:0, конец первого периода). На девятой минуте отличился российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин. При первом голе он отметился результативной передачей.

В 9 матчах на счету Малкина 9 (3+6) очков.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

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