Малкин забросил третью шайбу в сезоне. Видео

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Торонто» (2:0, конец первого периода). На девятой минуте отличился российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин. При первом голе он отметился результативной передачей.

Evgeni Malkin, with all the time and space in the world. 2-0. pic.twitter.com/9DBGrR0udE