Малкин забросил шестую шайбу в сезоне

«Питтсбург» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

В начале третьего периода голом отметился российский нападающий Евгений Малкин. Он сделал счет — 1:3.

Для Малкина эта шайба стала шестой в текущем сезоне, большую часть которого игрок пропустил из-за травмы.