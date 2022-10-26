Малкин забросил шайбу в матче против «Калгари»

«Питтсбург» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

На 5-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Малкин. Он реализовал большинство и сделал счет 1:3.

Для 36-летнего россиянина эта шайба стала 4-й в этом сезоне.