Малкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

«Питтсбург» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны». Счет стал 4:1 в пользу «Питтсбурга».

В конце второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Малкин. 36-летний россиянин реализовал большинство «Пингвинз».

Для Малкина этот гол стал в новом сезоне НХЛ, который стартовал на прошлой неделе.