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Сегодня, 05:26

Малкин забросил четвертую шайбу в сезоне. Видео

Евгений Козинов
Корреспондент

«Питтсбург» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла». На 9-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Евгений Малкин.

Для 35-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала четвертой в текущем сезоне.

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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 43 27 16 60
2 Рейнджерс 43 28 15 60
3 Каролина 39 28 11 58
4 Вашингтон 44 23 21 55
5 Коламбус 40 18 22 37
6 Айлендерс 36 15 21 36
7 Нью-Джерси 41 15 26 35
8 Филадельфия 43 13 30 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 43 29 14 63
2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
3 Торонто 39 26 13 55
4 Бостон 40 24 16 51
5 Детройт 43 18 25 42
6 Баффало 42 13 29 33
7 Оттава 36 13 23 29
8 Монреаль 41 8 33 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 41 30 11 63
2 Нэшвилл 44 27 17 57
3 Сент-Луис 42 25 17 55
4 Миннесота 38 25 13 53
5 Даллас 40 22 18 46
6 Виннипег 39 17 22 41
7 Чикаго 43 16 27 39
8 Аризона 41 10 31 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 25 18 53
2 Лос-Анджелес 44 22 22 50
3 Анахайм 45 21 24 50
4 Калгари 38 20 18 46
5 Сан-Хосе 43 22 21 46
6 Эдмонтон 38 20 18 42
7 Ванкувер 42 18 24 41
8 Сиэтл 43 14 29 32
Результаты / календарь
18.01
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20.01
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22.01
23.01
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30.01
31.01
1.02
2.02
28.01 03:00
Айлендерс – Лос-Анджелес
 2 : 3
28.01 03:00
Коламбус – Рейнджерс
5 : 3
28.01 03:00
Монреаль – Анахайм
 - : -
28.01 03:00
Оттава – Каролина
 - : -
28.01 03:00
Питтсбург – Сиэтл
 1 : 2 ОТ
28.01 03:00
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
 3 : 2
28.01 03:00
Флорида – Вегас
 4 : 1
28.01 04:00
Виннипег – Ванкувер
 - : -
28.01 04:00
Сент-Луис – Калгари
 - : -
28.01 05:00
Эдмонтон – Нэшвилл
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 38 59
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 44 58
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 43 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 43 30
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 44 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 38 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 13 1.88
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 26 2.06
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 29 2.09
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