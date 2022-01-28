Малкин забросил четвертую шайбу в сезоне. Видео

«Питтсбург» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла». На 9-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Евгений Малкин.

Для 35-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала четвертой в текущем сезоне.