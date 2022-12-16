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Сегодня, 05:21

Малкин забросил Бобровскому в матче «Питтсбурга» с «Флоридой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Питтсбург» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

На 9-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Евгений Малкин. Он реализовал большинство и достиг отметки в 10 голов за сезон.

Ворота «Пантерз» в этой встрече защищает российский голкипер Сергей Бобровский.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Флорида Пантерз
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1 Нью-Джерси 30 21 9 44
2 Каролина 29 17 12 40
3 Питтсбург 30 18 12 40
4 Рейнджерс 31 16 15 37
5 Айлендерс 30 17 13 35
6 Вашингтон 32 15 17 34
7 Филадельфия 31 10 21 27
8 Коламбус 29 10 19 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 29 23 6 48
2 Торонто 31 19 12 44
3 Тампа-Бэй 29 19 10 39
4 Детройт 29 13 16 32
5 Флорида 31 14 17 32
6 Монреаль 30 14 16 30
7 Оттава 29 13 16 28
8 Баффало 29 13 16 28
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 31 18 13 41
2 Виннипег 29 19 10 39
3 Миннесота 29 16 13 34
4 Колорадо 27 15 12 32
5 Нэшвилл 28 12 16 28
6 Сент-Луис 29 13 16 27
7 Аризона 27 9 18 22
8 Чикаго 28 7 21 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 22 10 45
2 Лос-Анджелес 33 16 17 37
3 Сиэтл 29 16 13 35
4 Эдмонтон 30 17 13 34
5 Калгари 30 13 17 32
6 Ванкувер 29 13 16 29
7 Сан-Хосе 31 10 21 25
8 Анахайм 31 8 23 19
Результаты / календарь
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21.12
16.12 03:00
Бостон – Лос-Анджелес
 2 : 3 Б
16.12 03:00
Вашингтон – Даллас
 1 : 2
16.12 03:00
Каролина – Сиэтл
 3 : 2
16.12 03:00
Монреаль – Анахайм
 2 : 5
16.12 03:00
Нью-Джерси – Филадельфия
 1 : 2
16.12 03:00
Рейнджерс – Торонто
 3 : 1
16.12 03:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 4 : 1
16.12 03:00
Флорида – Питтсбург
 2 : 4
16.12 04:00
Виннипег – Нэшвилл
 2 : 1 ОТ
16.12 04:30
Чикаго – Вегас
 1 : 4
16.12 05:00
Колорадо – Баффало
 2 : 4
16.12 05:00
Эдмонтон – Сент-Луис
 - : -
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 30 59
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 30 51
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

29 44
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 30 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 31 23
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

29 23
И КН
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 11 1.70
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 21 1.83
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Каролина

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