Малкин забросил Бобровскому в матче «Питтсбурга» с «Флоридой»

«Питтсбург» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

На 9-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Евгений Малкин. Он реализовал большинство и достиг отметки в 10 голов за сезон.

Ворота «Пантерз» в этой встрече защищает российский голкипер Сергей Бобровский.