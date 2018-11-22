Малкин забросил 8-ю шайбу в сезоне, реализовав большинство после удаления Радулова. Видео

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Далласа". 32-летний россиянин на 7-й минуте удвоил преимущество своей команды. Для него это 8-й гол в этом сезоне.

Примечателен тот факт, что Малкин реализовал большинство после того, как удаление заработал российский нападающий "Старз" Александр Радулов.