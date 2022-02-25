Малкин забросил 7-ю шайбу в сезоне.

«Питтсбург» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». Счет стал — 1:4.

В середине второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Малкин. Для него эта шайба стала 7-й в текущем сезоне.