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Сегодня, 04:23

Малкин забросил 7-ю шайбу в сезоне

Малкин забросил 7-ю шайбу в сезоне.
Евгений Козинов
Корреспондент

«Питтсбург» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». Счет стал — 1:4.

В середине второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Малкин. Для него эта шайба стала 7-й в текущем сезоне.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 50 35 15 74
2 Питтсбург 52 31 21 70
3 Рейнджерс 50 32 18 69
4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 50 26 24 53
6 Айлендерс 46 19 27 45
7 Филадельфия 51 15 36 40
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 51 35 16 75
2 Тампа-Бэй 50 33 17 72
3 Торонто 50 32 18 68
4 Бостон 50 29 21 62
5 Детройт 52 23 29 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 52 16 36 40
8 Монреаль 52 12 40 31
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 51 37 14 78
2 Сент-Луис 50 30 20 66
3 Миннесота 48 31 17 65
4 Нэшвилл 51 29 22 62
5 Даллас 50 28 22 58
6 Виннипег 51 22 29 53
7 Чикаго 52 18 34 44
8 Аризона 51 13 38 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 49 30 19 66
2 Вегас 51 29 22 62
3 Лос-Анджелес 51 27 24 61
4 Эдмонтон 51 28 23 59
5 Анахайм 53 25 28 59
6 Ванкувер 52 24 28 54
7 Сан-Хосе 50 22 28 50
8 Сиэтл 53 16 37 36
Результаты / календарь
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1.03
2.03
25.02 03:00
Питтсбург – Нью-Джерси
 - : -
25.02 03:00
Рейнджерс – Вашингтон
 - : -
25.02 03:00
Торонто – Миннесота
 - : -
25.02 03:00
Флорида – Коламбус
 - : -
25.02 04:30
Нэшвилл – Даллас
 - : -
25.02 06:00
Ванкувер – Калгари
 - : -
25.02 06:00
Сиэтл – Бостон
 - : -
25.02 06:30
Сан-Хосе – Айлендерс
- : -
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 51 73
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 73
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 51 72
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 51 35
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 47 34
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 50 33
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 19 1.97
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 32 2.01
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 39 2.03
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