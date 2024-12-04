Малкин забросил 6-ю шайбу в этом сезоне НХЛ

«Питтсбург» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды». На 11-й минуте игры счет стал 2:0.

Шайбу забросил российский нападающий Евгений Малкин. Для 38-летнего россиянина этот гол стал 6-м в этом сезоне.

Всего у Малкина в этом сезоне 23 (6+17) очка в 27 матчах.