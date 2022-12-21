Малкин забросил «Рейнджерс» в 31-й раз в карьере. Он забивал больше только в ворота «Айлендерс»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин реализовал большинство во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

36-летний россиянин забросил шайбу в ворота «Рейнджеров» в 31-й раз в карьере (учитываются только матчи регулярного чемпионата). Малкин забрасывал больше только в играх с другой командой из Нью-Йорка — «Айлендерс» (32 раза).

Шайба в ворота «Рейнджерс» стала для Малкина 455-й в НХЛ, он набрал 1179-е очко в лиге и догнал по этому показателю Сергея Федорова.