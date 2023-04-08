Малкин забросил 26-ю шайбу в этом сезоне

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче с «Детройтом» в регулярном чемпионате НХЛ. Счет в матче стал 5:1 в пользу «Пингвинз».

Этот гол стал для российского форварда 26-м в сезоне. Всего на счету Малкина 82 (26+56) очка в 81 матче.