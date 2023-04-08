Малкин забросил 26-ю шайбу в этом сезоне
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче с «Детройтом» в регулярном чемпионате НХЛ. Счет в матче стал 5:1 в пользу «Пингвинз».
Этот гол стал для российского форварда 26-м в сезоне. Всего на счету Малкина 82 (26+56) очка в 81 матче.
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|40
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|40
|39
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|П
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|77
|47
|30
|100
|2
|Даллас
|78
|43
|35
|100
|3
|Миннесота
|78
|44
|34
|98
|4
|Виннипег
|78
|43
|35
|89
|5
|Нэшвилл
|78
|40
|38
|88
|6
|Сент-Луис
|79
|37
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|81
|7
|Аризона
|79
|27
|52
|67
|8
|Чикаго
|78
|25
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|56
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|79
|49
|30
|106
|2
|Эдмонтон
|79
|47
|32
|103
|3
|Лос-Анджелес
|79
|45
|34
|100
|4
|Сиэтл
|78
|44
|34
|96
|5
|Калгари
|79
|37
|42
|89
|6
|Ванкувер
|78
|35
|43
|77
|7
|Сан-Хосе
|78
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|Анахайм
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|
Баффало – Каролина
|4 : 3
|8.04
|20:00
|
Детройт – Питтсбург
|1 : 5
|8.04
|22:30
|
Даллас – Вегас
|- : -
|8.04
|23:00
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|148
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|77
|123
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|79
|108
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|78
|57
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|77
|52
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|47
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|36
|2.00
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|34
|2.20
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