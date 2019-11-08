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Малкин забросил 2-ю шайбу в сезоне. Видео

05:05
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«Питтсбург» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». На 9-й минуте второго периода голом отметился россиянин Евгений Малкин. Это его вторая заброшенная шайба в этом сезоне.

Ранее в этой встрече Малкин отметился также голевой передачей.

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