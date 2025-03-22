Малкин забросил 14-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Питтсбург» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

На 6-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Евгений Малкин. Для него это 14-я заброшенная шайба в этом сезоне.