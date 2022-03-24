Малкин забросил 13-ю шайбу в сезоне

«Питтсбург» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». В конце второго периода на табло стало 2:2.

На 39-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Евгений Малкин. Для него эта шайба стала 13-й в этом сезоне.