Малкин забросил 13-ю шайбу в сезоне

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил первую шайбу своей команды в матче с «Ванкувером» — 1:3.

36-летний россиянин реализовал большинство в середине первого периода. Перед этим «Пингвинз» пропустили три гола за две с половиной минуты.

Шайба в ворота «Ванкувера» стала для Малкина 13-й в сезоне-2022/23. Всего у него 36 (13+23) очков в 40 матчах нынешнего регулярного чемпионата.