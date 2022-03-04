Малкин забросил 10-ю шайбу в сезоне

«Питтсбург» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы». Счет стал — 4:1.

В начале третьего периода голом отметился российский нападающий Евгений Малкин. Для 35-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала 10-й в этом сезоне.