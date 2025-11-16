Малкин забил в матче «Питтсбург» — «Нэшвилл»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» — 3:0.

Малкин отличился на девятой минуте игры. Для 39-летнего россиянина эта шайба стала пятой в нынешней сезоне.

Всего в сезоне-2025/26 Малкин набрал 23 (5+18) очка в 19 матчах за «Питтсбург».