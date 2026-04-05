Малкин забил третий гол в матче «Питтсбург» — «Флорида»

Российский нападающий Евгений Малкин забросил свою третью шайбу в ворота «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

39-летний россиянин отличился на 44-й минуте и сделал счет 9:2 в пользу своей команды. Ранее он забил на 26-й и 29-й минутах.

В сезоне-2025/26 Малкин в 53 матчах набрал 57 (18+39) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 апреля, 23:59. PPG Paints Arena (Питтсбург) Питтсбург Флорида

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