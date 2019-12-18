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Малкин забил 400-й гол в НХЛ! Больше в истории лиги только у шестерых русских

07:44
Евгений Малкин. Фото nhl.com
Евгений Малкин. Фото nhl.com
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В матче против «Калгари» (4:1) Евгений Малкин забил свой 400-й гол в НХЛ, забросив шайбу в пустые ворота. Больше только у шестерых россиян — Александра Овечкина (679), Сергея Федорова (483), Александра Могильного (473), Павла Буре (437), Ильи Ковальчука (436) и Алексея Ковалева (430).

Также Малкин вышел на чистое 4-е место по очкам в НХЛ (1030), обогнав Ковалева. Выше Овечкин (1244), Федоров (1179) и Могильный (1032).

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