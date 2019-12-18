Малкин забил 400-й гол в НХЛ! Больше в истории лиги только у шестерых русских

В матче против «Калгари» (4:1) Евгений Малкин забил свой 400-й гол в НХЛ, забросив шайбу в пустые ворота. Больше только у шестерых россиян — Александра Овечкина (679), Сергея Федорова (483), Александра Могильного (473), Павла Буре (437), Ильи Ковальчука (436) и Алексея Ковалева (430).

Также Малкин вышел на чистое 4-е место по очкам в НХЛ (1030), обогнав Ковалева. Выше Овечкин (1244), Федоров (1179) и Могильный (1032).