Малкин вышел на третью позицию по очкам в НХЛ среди россиян

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал очко за результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером». После двух периодов «Ванкувер» ведет со счетом 3:1.

33-летний нападающий вышел на третье место по количеству очков в НХЛ за карьеру среди россиян. В его активе 1033 (400+633) очка. Он обошел Александра Могильного — 1032 (473+559) очка, который опустился на четвертую позицию.

Самый результативный россиянин за всю историю НХЛ — Александр Овечкин с показателем в 1246 (680+566) очков. На втором месте Сергей Федоров — 1179 (483+696) очков.