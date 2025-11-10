Малкин вышел на третье место по числу передач на стартовый гол в матчах НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (2:3). Он ассистировал Томасу Новаку, который открыл счет в игре.

Как сообщает пресс-служба лиги, 39-летний Малкин записал на свой счет 145-й пас на стартовый гол. Он обошел форварда «Детройта» Патрика Кейна (144) и вышел на третье место среди всех действующих игроков НХЛ по этому показателю. Впереди форвард «Кингз» Анже Копитар (165) и партнер Малкина по команде Сидни Кросби (167).

В сезоне-2025/26 Малкин в 17 матчах набрал 21 (3+18) очко.