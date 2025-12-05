Малкин повторил рекорд Кросби и Лемье по победным голам «Питтсбурга» в последние пять минут игры

Российский нападающий Евгений Малкин вышел на первое место в «Питтсбурге» по победным голам в последние пять минут игрового времени, сообщает пресс-служба лиги.

В гостевом матче регулярного чемпионата с «Тампой» (4:3) 39-летний россиянин забросил решающую шайбу на 18-й минуте третьего периода.

Это седьмой такой гол Малкина за «Питтсбург». Столько же у канадских нападающих — легенды клуба Марио Лемье и капитана Сидни Кросби.