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Малкин вышел на единоличное третье место в истории «Питтсбурга» по передачам

03:55
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился 2 (0+2) очками в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (2:2, третий период). На счету россиянина 642 передачи, по этмоу показателю он вышел на единоличное третье место в истории клуба, обогнав Яромира Ягра.

Рекордсмен «Питтсбурга» по этому показателю Марио Лемье (1033), второе место у Сидни Кросби (782).

В текущем сезоне на счету Малкина 44 (13+31) очка в 32 встречах. Начало регулярного чемпионата он пропустил из-за травмы.

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