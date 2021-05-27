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Малкин вышел на чистое второе место по результативности в истории «Питтсбурга» в Кубке Стэнли

05:52
27 мая. Евгений Малкин. Фото Twitter
27 мая. Евгений Малкин. Фото Twitter
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«Питтсбург» проиграл «Айлендерс» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ (3:5). Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами.

Теперь у россиянина 174 (64+110) очка в 170 матчах в Кубке Стэнли. Он опередил по этому показателю Марио Лемье (172). Лидером «Пингвинз» в плей-офф остается Сидни Кросби, который набрал 190 (69+121) очков в 172 матчах.

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