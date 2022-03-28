Малкин вышел на чистое пятое место в списке снайперов НХЛ среди россиян

Малкин обошел Буре и стал пятым в списке снайперов НХЛ среди россиян

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, оформивший дубль в матче регулярного чемпионата против «Детройта», вышел на чистое пятое место в рейтинге лучших снайперов за всю историю НХЛ среди россиян.

Малкин забросил 438-ю и 439-ю шайбы за карьеру в чемпионатах НХЛ. На это ему потребовалось провести 970 игр.

Он обошел Павла Буре, у которого 437 голов в 702 матчах. На четвертом месте располагается Илья Ковальчук, у которого 443 гола в 926 матчах.