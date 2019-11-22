Малкин вышел на 84-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (3:4 ОТ) забросил шайбу и сделал голевую передачу.

Для 33-летннго россиянина это 1015-е (395+620) очко в 863 играх чемпионата. Он вышел на 84-е место в истории, опередив Пэта Лафонтена (1013).

83-ю строчку в списке бомбардиров занимает Дэйл Хантер (1020). Лучшим является Уэйн Гретцки (2857).

В этом сезоне Малкин набрал 13 (4+9) очков в 11 матчах.