Малкин вышел на 57-е место по результативным передачам в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (4:6) отдал свою 699-ю голевую передачу за карьеру в НХЛ.

35-летний россиянин вышел на 57-е место в истории НХЛ по количеству ассистов.

Он опередил Дэйва Андрейчука и Брэндана Шэнахана (оба завершили карьеру), у которых 698 голевых передач.

На 56-й строчке расположился Джереми Реника (703 голевые передачи).

В этом сезоне Млкин провел 34 матча, в которых набрал 36 (177+19) очков.