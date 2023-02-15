Малкин выразил соболезнования Овечкину в связи со смертью его отца

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин выразил соболезнования форварду «Вашингтона» Александру Овечкину в связи со смертью его отца — Михаила.

«Ови, с тобой», — написал Малкин в своих соцсетях и прикрепил смайлик сердца.

15 февраля российский хоккеист сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года. Днем ранее Александр Овечкин временно покинул расположение «Вашингтона».