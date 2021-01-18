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Малкин выдал худший старт сезона в НХЛ

12:13
Евгений Малкин. Фото Официальный сайт НХЛ.
Евгений Малкин. Фото Официальный сайт НХЛ.
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин выдал худший личный старт сезона в НХЛ. В первых трех матчах регулярного чемпионата 34-летний россиянин не набрал ни одного очка.

Всего для Малкина это 14-й сезон в НХЛ. За это время он успел провести 910 матчей регулярного сезона, в которых набрал 1 076 (416+660) очков.

Свою следующую встречу «Питтсбург» проведет в среду, 20 января против «Вашингтона». Начало — в 3.00 (мск).

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