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Малкин выбыл минимум на месяц

7 октября 2019, 23:58
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Как сообщал «СЭ», нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил травму в матче с «Коламбусом» (7:2). 33-летний россиянин выбыл минимум на месяц, сообщает в Twitter инсайдер TSN Даррен Дрегер.

У игрока повреждение мягких тканей ноги.

В двух матчах регулярного чемпионата нападающий успел забить один гол.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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