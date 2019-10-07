Малкин выбыл минимум на месяц
7 октября 2019, 23:58
Как сообщал «СЭ», нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил травму в матче с «Коламбусом» (7:2). 33-летний россиянин выбыл минимум на месяц, сообщает в Twitter инсайдер TSN Даррен Дрегер.
У игрока повреждение мягких тканей ноги.
В двух матчах регулярного чемпионата нападающий успел забить один гол.
Malkin suffered a soft tissue injury to his leg. Expected to be out at least a month.— Darren Dreger (@DarrenDreger) October 7, 2019
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