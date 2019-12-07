Малкин — вторая звезда матча с «Аризоной»
06:11
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (2:0). Он стал автором победной шайбы.
Голкипер «Пингвинз» Тристан Джерри, отразивший все 33 броска по своим воротам, стал первой звездой. Замкнул тройку Брэндон Танев?, поразивший пустые ворота в конце встречи.
НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...