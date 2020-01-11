Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. В матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (4:3 ОТ) россиянин отметился 2 (1+1) набранными очками.

Третьей звездой дня стал нападающий «Детройта» Дилан Ларкин. В игре против «Оттавы» (3:2 Б) он забросил шайбу, а также реализовал победный буллит.

Первой звездной выбран голкипер «Каролины» Петр Мразек. В матче против «Аризоны» (3:0) чех отразил все 32 броска по своим воротам.