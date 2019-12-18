Малкин встал в один ряд с Лемье, Кросби и Ягром
09:23
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Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:1). Шайба стала для россиянина 400-й в составе «Пингвинз».
Малкин стал четвертым игроком в истории клуба, сумевшим достичь этой отметки. Кроме него, не менее 400 шайб провели Марио Лемье (690), нынешний капитан команды Сидни Кросби (451) и второй бомбардир в истории НХЛ Яромир Ягр (439).
Малкин защищает цвета «Питтсбурга» с 2006 года.
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