Малкин встал в один ряд с Лемье, Кросби и Ягром

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:1). Шайба стала для россиянина 400-й в составе «Пингвинз».

Малкин стал четвертым игроком в истории клуба, сумевшим достичь этой отметки. Кроме него, не менее 400 шайб провели Марио Лемье (690), нынешний капитан команды Сидни Кросби (451) и второй бомбардир в истории НХЛ Яромир Ягр (439).

Малкин защищает цвета «Питтсбурга» с 2006 года.