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Малкин встал в один ряд с Лемье, Кросби и Ягром

09:23
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  • Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:1). Шайба стала для россиянина 400-й в составе «Пингвинз».

    Малкин стал четвертым игроком в истории клуба, сумевшим достичь этой отметки. Кроме него, не менее 400 шайб провели Марио Лемье (690), нынешний капитан команды Сидни Кросби (451) и второй бомбардир в истории НХЛ Яромир Ягр (439).

    Малкин защищает цвета «Питтсбурга» с 2006 года.

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