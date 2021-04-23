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Малкин впервые после травмы вышел на тренировку «Питтсбурга»

20:41
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин 23 апреля вышел на утреннюю тренировку команды, сообщает журналист Мишель Кречиоло на своей странице в Twitter.

Россиянин появился на льду в бесконтактном джерси, что исключает силовую борьбу против него. Также на льду работал другой «форвард» клуба из Пенсильвании — Фредди Гудро, пропустивший последние пять встреч.

17 марта во время матча регулярного сезона НХЛ против «Бостона» (1:2) 34-летний Малкин попал под силовой прием защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди и был вынужден покинуть площадку. С тех пор россиянин не выходил на лед в официальных матчах. В текущем сезоне Малкин провел 29 матчей и набрал 24 (8+16) очка.

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