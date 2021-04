Малкин впервые после травмы вышел на тренировку «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин 23 апреля вышел на утреннюю тренировку команды, сообщает журналист Мишель Кречиоло на своей странице в Twitter.

Россиянин появился на льду в бесконтактном джерси, что исключает силовую борьбу против него. Также на льду работал другой «форвард» клуба из Пенсильвании — Фредди Гудро, пропустивший последние пять встреч.

Evgeni Malkin (lower-body, 18 games missed) and Freddy Gaudreau (lower-body, 5 games missed) are on the ice for Pens practice at PPG Paints Arena wearing white no-contact jerseys.