Малкин впервые после травмы вышел на тренировку «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин 23 апреля вышел на утреннюю тренировку команды, сообщает журналист Мишель Кречиоло на своей странице в Twitter.

Россиянин появился на льду в бесконтактном джерси, что исключает силовую борьбу против него. Также на льду работал другой «форвард» клуба из Пенсильвании — Фредди Гудро, пропустивший последние пять встреч.

Evgeni Malkin (lower-body, 18 games missed) and Freddy Gaudreau (lower-body, 5 games missed) are on the ice for Pens practice at PPG Paints Arena wearing white no-contact jerseys. — Pens Inside Scoop (@PensInsideScoop) April 23, 2021

17 марта во время матча регулярного сезона НХЛ против «Бостона» (1:2) 34-летний Малкин попал под силовой прием защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди и был вынужден покинуть площадку. С тех пор россиянин не выходил на лед в официальных матчах. В текущем сезоне Малкин провел 29 матчей и набрал 24 (8+16) очка.